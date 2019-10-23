لبنان يستفيق على إضراب عام وإغلاق تام للطرقات وانتشار لدوريات الجيش

أغلق محتجون في لبنان، الأربعاء، طرقا رئيسية وميادين عامة بالعاصمة بيروت ومحافظات أخرى في محاولة لتنفيذ إضراب عام بالبلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

واستفاق اللبنانيون منذ الصباح الباكر على مشهد شبه شامل في البلاد تمثل بقطع الطرقات وإغلاق ميادين رئيسية وسط تجمعات أمنية كبيرة.

وحاول الجيش اللبناني في العاصمة بيروت فتح الطرقات لتسهيل تنقل اللبنانيين إلا أن أعداد المحتجين الضخمة حالت دون ذلك فيها أبدى بعض المواطنين تزمرهم من قطع الطرقات.

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وفي مدينة صيدا جنوب لبنان وقعت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين قطعوا طرقا رئيسية؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط مصابين.

وأعاد الجيش فتح بعض الطرق الرئيسية، واعتقل عددا من الشبان وأطلق سراحهم لاحقا، وعادت الأمور إلى طبيعتها.

ويأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.

واستمر توافد المتظاهرين على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.

وعقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، أشعل القرار الذي سحبته الحكومة شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.