دور إيران والفساد أبرز أسباب تظاهرات العراق ولبنان

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
مظاهرات
بغداد بيروت - الخليج 365
أجمع باحثان سياسيان، بأن التظاهرات في العراق ولبيان ضد سياسات الفساد وتدخل إيران.
يقول الباحث السياسي الأكاديمي، نجم الدليمي، إن أهم المشتركات للتظاهرات السلمية في بغداد وبيروت أنها «ثورة شعبية وسلمية وبأهداف مشروعة»، وأن نظام المحاصصة السياسي والطائفي والفاشل بامتياز هو واحد في العراق ولبنان.
ومن أسوأ إفرازات هذا النظام هو تفشي معدلات البطالة والفقر والبؤس والجريمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد، وتنامي المديونية وتخريب منظم للقطاعات الإنتاجية، وظهور حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، وبشكل مرعب ومخيف في المجتمع الطبقي للبلدين.
فيما تبنى المتظاهرون السلميون شعارات، مطالب، تكاد أن تكون متقاربة، منها توفير فرص العمل وخاصة للشباب، محاربة الفساد المالي والإداري، ثم الشعار المشترك «الشعب يريد إسقاط النظام»، وغيرها من الشعارات. ويضيف الدليمي أنه لا يمكن ترويض الشعوب الواعية بالقوة المفرطة والغاشمة، فالنصر حليف الشعوب الواعية دائماً.
مشتركات
قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن الاحتجاجات في لبنان لها العديد من الميزات المشتركة مع الاحتجاجات الأخيرة في العراق، أبرزها «الغضب المشترك من المؤسسة السياسية، والفساد المتفشي، ونقص الخدمات العامة، ودور إيران، والقيادة غير الحاسمة».
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