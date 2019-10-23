اليوم.. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
قيس سعيد
متابعات_الخليج 365
يؤدي الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بنسبة تجاوزت 72% من مجموع أصوات الناخبين.
ومن المنتظر أن يلقي سعيد خطابا أمام البرلمان لعرض الخطوط العريضة للعهدة الرئاسية 2024-2019، وبعدها سيتوجه إلى قصر قرطاج لتسلم مهامه من الرئيس المؤقت محمد الناصر.
والخميس الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بنسبة تجاوزت 72%، على منافسه نبيل القروي.
وحصل سعيد على 2 مليون و700 ألف من أصوات الناخبين في الجولة الثانية على حساب منافسه نبيل القروي الذي حصل على نسبة 27.2% بإجمالي مليون و42 ألفا من الأصوات.
وخاض قيس سعيد منافسة الانتخابات الرئاسية مع 26 مترشحا من مختلف الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية.
وقال الرئيس المنتخب، الذي لا ينتمي إلى أي حزب، الإثنين الماضي، إنه سيحافظ على استقلاليته من كل الأطراف، مؤكدا أنه لن يتردد في تطبيق القانون على كل من يتورط في اختلاس "مليما" واحدا من أموال التونسيين.
وأضاف أنه سيحافظ على الحريات العامة والفردية ولا يسمح بالاعتداء على الإعلاميين والحقوقيين وأصحاب الرأي والفكر.
يشار إلى أن قيس سعيد هو من مواليد 1958 بتونس العاصمة وهو أستاذ قانون دستوري بكلية الحقوق والعلوم القانونية منذ عام 1990.
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