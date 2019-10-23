شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة إلى العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) بدأ وزير الدفاع الأمريكي «مارك إسبر» اليوم، زيارة رسمية إلى العراق. ومن المقرر أن يبحث وزير الدفاع الأمريكي مع المسؤولين العراقيين الوضع الأمني في العراق والمنطقة، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



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