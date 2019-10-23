شكرا لقرائتكم مقتل رئيس عمليات لواء الصماد وعشرات الحوثيين بصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن القيادي الحوثي حمزة الشعباني، قائد عمليات لواء الصماد 2، قتل مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة.
وقال متحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة إن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش.
وتم صد الهجوم وتوجيه ضربة قاسية لهم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بينهم عناصر قيادية، فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصالات.
تقدمات ميدانية جديدة
ويوم الاثنين، أعلن الجيش اليمني عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.
وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران" و"معتق" و"العتم" و"العريشة" في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار باتجاه منطقتي آل علي وبني معين.
كما سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية.
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