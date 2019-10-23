شكرا لقرائتكم الكرملين: أميركا غدرت بأكراد سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة غدرت بأكراد سوريا وتخلت عنهم. وناشد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات لوكالات أنباء روسية، القوات الكردية الانسحاب من منطقة الحدود، بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة وإلا سيصبحون فريسة للجيش التركي.

إلى ذلك، اتهم "الولايات المتحدة بتشجيع الأكراد على ما يبدو على البقاء قرب الحدود السورية مع تركيا والاشتباك مع الجيش التركي.

اتفاق سوتشي

يذكر أن روسيا وتركيا، اتفقتا، الثلاثاء، على تسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود التركية.

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وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إثر محادثات مطولة في سوتشي بشأن الوضع في سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا وروسيا اتفقتا على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا‭‭ ‬‬إلى ما بعد 30 كلم من الحدود التركية ومغادرتها بلدتي تل رفعت ومنبج.

في حين علّق بوتين على الآلية التي اتفق عليها الروس والأتراك والتي ستمنع استئناف الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد، قائلاً إن "هذه القرارات، في رأيي، مهمة للغاية بل حاسمة، وستسمح بحل وضع متوتر للغاية".

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في شمال شرقي سوريا بعد نزع سلاح المقاتلين الأكراد في المنطقة.