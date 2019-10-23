من هي ليليان داوود صاحبة "حناقة" ساويرس.. أيدت مطالب مظاهرات ماسبيرو وهاجمت فض رابعة واستضاف حملة "تمرد" وتم ترحلها لأسباب أمنية



أحمد أبوعقيل

تطورت أزمة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الخاصة بتعليقة على المظاهرات اللبانية، ليدخل في مشادة كلامية حادة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الإعلامية اللبنانية ليليان داوود استمرت لساعات.

وكان ساويرس قد كتب على صفحته الشخصية بشكل ساخر قائلا:" بتفرج على مظاهرات لبنان ولما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

وذكرت أن المذيعة اللبنانية أنهت عقدها مع فضائية "أون تي في"، أمس الاثنين، والتي كانت بموجبه حاصلة على الإقامة في #مصر، مضيفة أن داوود تحمل الجنسية البريطانية فضلاً عن اللبنانية.

من هي ليليان داودد

تنحدر الإعلامية ليليان داوود من عائلة إعلامية بارزة وهي لبنانية الاصل وبريطانية الجنسية؛ وهي حفيدة مؤسسي صحيفة الاهرام المصرية"سليم وبشارة وتكلا"وحفيدة اللبناني "جورجي زيدان"الذي أسس (دار الهلال)وحفيدة السيدة روزا اليوسف اللبنانية التي أسست مجلة(روز اليوسف)؛وحصلت ليليان علي ماجستير في الانثروبولوجي ولم تدرس الإعلام.

تزوجت ليليان من الكاتب الصحفي المصري "خالد البري" لمدة 6سنوات ثم انفصلا لها ابنه منه.

كانت بدايتها الإعلامية وهي في سن ال 13 من خلال إذاعات مدرسية وجامعية ؛ وقضت 12 عام في لندن وكانت بداياتها عام 1999م حيث عملت معدة ومراسلة ثم مذيعة في قناتين بلندن ثم وكالة "اسوشيتدبرس" والتحقت عام 2005 للعمل كمذيعة في القسم العربي بقناة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لمدة 6سنوات ؛وعملت في الصحافة المكتوبة مع صحف عربية منها "الشرق الأوسط" و"السعودية"و"النهار اللبنانية"؛ثم بعد انطلاق ثورات الربيع العربي فكرت في العمل بالدول العربية واستقرت في القاهرة وعملت بقناة ON.tvفي برنامج "الصورةالكاملة"الذي أثار جدلاًكثيراً في الوطن العربي.

كانت ليليان داوود أول من استضاف حملة "تمرد" من خلال برنامجها "الصورة الكاملة"وفتحت لهما برنامجها ليكون منصة لهم ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وبكت من الفرحة علي الهواء مباشرة عند سقوط الرئيس محمد الاسبق محمد مرسي ؛وجماعة الاخوان المسلمين ؛ووصفها البعض أنها تعادي الإسلام وتم شن حملة تهاجمها وعبرت ليليان عن رأيها في الاحكام التي صدرت في القضية المعروفة "قضية مجلس الشوري" في برنامجها الصورة الكاملة وبعد هذه الحلقة دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "ليليان لازم ترحل".

الآراء السياسية

أيدت مطالب المتظاهرين في مظاهرات ماسبيرو 2011 ووصفتها بالسلمية؛ مما جعل البعض يصفها ب (عدوة الجيش) وتم شن حملة هجوم ضدها؛ وصوتت ب لا علي دستور 2014 لانه ينص علي محاكمة المدنيين عسكريا كما أنها عارضت طريقة فض اعتصام رابعة العدوية وقتل 37 متهما في سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل ؛وعارضت التعامل الأمني للنظام وعنف الشرطة مع النشطاء السياسين بعد 3 يوليو واطلقت علي هذا التعامل (حملة تكميم الافواه).

كما أيدت ليليان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ألقت السلطات المصرية القبض علي المذيعة اللبنانية ليليان داوود من منزلها بحي الزمالك بالقاهرة لترحيلها الي لبنان لمعارضة ليليان لنظام الحكم .

جدير بالذكر أن الإعلامية ليليان داود كان قد تم ترحيلها من مصر فور انتهاء تعاقدها مع قناة ON T.V بعد 5 سنوات من العمل بها.