بدء القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين في سوتشي

بدأت القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى سوتشى، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.

وعقدت القمة المصرية الروسية على هامش قمة "روسيا – إفريقيا"، في سوتشي الروسية على مدار يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، وهي الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد أول قمة بين أفريقيا وروسيا، للبناء على التاريخ الكبير للتعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الروسي للدول الأفريقية في فترات حركات التحرر.

Advertisements

وأضاف السيسي خلال القمة الأفريقية الروسية مع نظيره فلاديمير بوتين، أنّ مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.

وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى نجاح الفعاليتين في ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية للمشاركة، والخروج بتصورات مستقبلية لهذه العلاقة بما يخدم مصالح الجانبين في إطار مبدأ المنفعة المشترك.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم المنتدى مؤسسة Roscongress