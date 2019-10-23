شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 انتهاكات مارستها شبكة بى بى سى وفضحت افتقادها للمهنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد شبكة "بى بى سى" البريطانية كل يوم انحيازها المطلق للجماعات الإرهابية، فهى تسعى لنشر الفوضى وإثارة الفتن، وتحقيق أهداف جماعة الإخوان فى المنطقة العربية وذلك بحكم العلاقة التاريخية بين الشبكة البريطانية والتنظيم التى تعود لعقود عديدة، ويستعرض الخليج 365 أبرز 4 انتهاكات إعلامية مارستها القناة البريطانية.

ـ هجومها على مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسبها لرئيس مصر حينها خلال العدوان الثلاثى على مصر وهو ما دفع الرئيس الراحل لأن يشن هجوما على القناة البريطانية.

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ـ واقعة فبركة اختفاء زبيدة والزعم باختفائها قسريا وثبوت كذبها بعد ظهورها مع زوجها على شاشات التليفزيون.

ـ وصفها للإرهابيين فى سيناء بأنهم مسلحون وكذلك جهاديون متجنبة وصفهم بأنهم جماعات إرهابية.

ـ نشر تقرير مفتعل وكاذب بثته عام 2012 تتهم فيه مسئول سياسى سابق فى حزب المحافظين البريطانى باعتداءات جنسية.