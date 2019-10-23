شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى من "دفاع النواب " يتوجه إلى مقر قوات الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، منذ قليل، وفد برلماني من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلي مقر قوات الدفاع الجوى، وذلك فى إطار استكمالاً لسلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة على مدار أداور السابقة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الهدف من الزيارة يأتى فى إطار متابعة الكفاءة القتالية للدفاع الجوي مع تهنئتهم بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر والتي كانت لها دورها البارز في هذه المعركة بإقامة حائط الصواريخ الهام.
وضم الوفد البرلماني 16 برلمانيا، برئاسة اللواء كمال عامر، النائب ممدوح مقلد وكيل اللجنة، والنائب أشرف جمال وكيل اللجنة، والنائب عصام أبو المجد أمين سر اللجنة واللواء أحمد العوضي، واللواء محمد كساب، والنائب محمد المصري، واللواء خالد خلف الله والنائبة فائقة فهيم، النائب أحمد مدين، النائب يونس الجاحر، النائب محمد أسامة أبو المجد.
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