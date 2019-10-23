شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يطالب بتسهيل حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس حمدي قوطه رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، الحكومة بتفعيل القانون رقم 83 لسنة 2016 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16نوفمبر 2016، لافتا إلى أن القانون ينص على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية حق إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص للتنمية الصناعية.

وقال «قوطة» فى بيان اليوم، إنه لم يتم تفعيل القانون حتى الآن ، فى حين تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف في الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، أن هناك معوقات مازالت تواجه الهيئة فى تنفيذ مهامها وتخصيص أراضي بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات، لافتا إلى أنه فى الوقت نفسه لم يقم المحافظون بإعادة تخصيص أراضي صناعية للمستثمرين بعد صدور القانون، مشيرا إلى أن هذا يؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية.

وأضاف "قوطة" أن عدم تنفيذ القانون وتمكن هيئة التنمية الصناعية من استلام الأراضي الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لم تمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين خلال عام 2018 كما كان مخططًا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية بحلول عام 2020.