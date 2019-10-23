شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد حنفى يطالب بسرعة تفعيل قانون ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، المتعلقة بالتمكين والدمج فى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا أن هناك بعض الملاحظات من قبل الأشخاص على التطبيق على أرض الواقع فى الحصول على هذه الحقوق، مما يشكل عبء على المواطنين فى الحصول على الخدمة.

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وأرجع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدم تطبيق القانون إلى شيوع الحقوق المكتسبة بين أكثر من وزارة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع لضمان التفعيل، والتخفيف عن شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.