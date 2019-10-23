شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد توقف 4 سنوات.. بريطانيا تستأنف الطيران إلى شرم الشيخ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:35 صباحًا, 23 أكتوبر 2019 م
المناطق_وكالات
رفعت الحكومة البريطانية القيود المفروضة منذ أكثر من 4 سنوات على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر. وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها في «تويتر»: «إن الوزارة لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ». فيما قال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز في بيان صادر عن السفارة: «يأتي هذا الإعلان نتيجة تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. وسوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية، وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا». بدورها رحبت وزارة الطيران المدني المصرية بالقرار واعتبرته مؤشرا على العلاقات الوثيقة والثقة بين الدولتين. وأعربت في بيان لها عن أملها في أن تكون الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية. يذكر أنه برغم القيود فإن عدد السياح البريطانيين إلى مصر بلغ 415000 سائح خلال عام 2018
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