وزير الدفاع الامريكي من بغداد: وجودي هنا اليوم دعم مطلق للعراق

اعتبر وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر ، في اول تصريح له بعد وصوله بغداد اليوم الاربعاء، أن زيارته هذه هي "دعم مطلق للعراق"، فيما أكد نظيره العراقي نجاح الشمري استمرار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الامريكية في الجانب الامني والاقتصادي.
وأكد اسبر "نحن نأخذ بعين الاعتبار سيادة العراق"، مؤكدا "نود تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين سيما في الديمقراطية وحقوق الانسان".
من جانبه اكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، خلال المؤتمر، على "التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في الجانب الامني والاقتصادي"، مشيرا الى "دور قوات التحالف في محاربة الارهاب، من اجل احلال السلام في العراق والمنطقة".
وتابع قائلا "كان لقواتكم دور مهم بالقضاء على داعش في العراق
ووصل إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، ومن المتوقع أن يلتقي إسبر برئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتي انتقل جزء منها إلى العراق
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