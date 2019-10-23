وزير الدفاع الامريكي من بغداد: وجودي هنا اليوم دعم مطلق للعراق

وقال اسبر في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد، "يسرنا ان نكون معكم"، معتبرا أن "وجودي هنا اليوم هو دعم مطلق للعراق".

وأكد اسبر "نحن نأخذ بعين الاعتبار سيادة العراق"، مؤكدا "نود تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين سيما في الديمقراطية وحقوق الانسان".



من جانبه اكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، خلال المؤتمر، على "التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في الجانب الامني والاقتصادي"، مشيرا الى "دور قوات التحالف في محاربة الارهاب، من اجل احلال السلام في العراق والمنطقة".

وتابع قائلا "كان لقواتكم دور مهم بالقضاء على داعش في العراق

ووصل إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، ومن المتوقع أن يلتقي إسبر برئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتي انتقل جزء منها إلى العراق