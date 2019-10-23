بالصور.. وزير الدفاع يستقبل نظيره الامريكي في بغداد

استقبل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، صباح اليوم الاربعاء، نظيره الامريكي مارك اسبر في العاصمة بغداد. وبحسب مراسل الخليج 365، فأن الشمري استقبل اسبر من خلال مراسم استقبال رسمية عزف فيها النشيدين الوطنيين في مقر وزارة الدفاع وسط بغداد، بحضور كبار القادة والضباط العسكريين. Advertisements ووصل إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، ومن المتوقع أن يلتقي إسبر برئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتي انتقل جزء منها إلى العراق.

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