قدم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ثلاث توصيات تجاه التظاهرات المرتقبة ووضع البلد الاستثنائي، فيما قرر عدم المشاركة "الرسمية" في تلك التظاهرات.
وطالب، الحكيم في توصيته الاولى، "الحكومة بحماية المتظاهرين والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة بنحو عاجل ومدروس"، حاثا في التوصية الثانية، "كتلة الحكمة النيابية على ان تكون بوصلتها تحت قبة البرلمان "بيت الشعب" هي مطالب المحتجين وسبل تلبيتها والعمل على تحشيد الاصوات البرلمانية الاخرى لدعمها".
اما توصية الحكيم، الثالثة، فقد أكد أن "تيار الحكمة الوطني وحفاظا على عفوية التظاهرات قرر عدم المشاركة الرسمية فيها وفي ذات الوقت فإننا لا نمانع من مشاركة المنتمين للتيار فيها بنحو فردي لمن يرغب بذلك".
ومن المتوقع خروج تظاهرات "سلمية" دعا اليها ناشطون "شباب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من تشرين اول الجاري، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يقدم ثلاث توصيات تجاه التظاهرات ووضع البلد 'الاستثنائي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.