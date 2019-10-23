أمانة بغداد: رفع كتل كونكريتية من محيط مجسر القادسية

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، رفع كتل كونكريتية من محيط مجسر القادسية باتجاه جامع أم الطبول غربي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الآلي والبشري الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط مجسر القادسية باتجاه جامع أم الطبول لتباشر كوادر بلدية الرشيد بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنوات عديدة".



يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة إعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.



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