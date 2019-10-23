مقتل 4 عناصر من طالبان في غارة جوية للجيش الأفغاني جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 4 عناصر على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية للجيش الأفغاني بولاية "زابل" جنوبي البلاد.
كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، الإثنين، إن القوات الأمريكية لن تنسحب من أفغانستان على غرار سوريا.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، سحب 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، بعد أيام من شن تركيا هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تدعمها واشنطن في السابق.
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