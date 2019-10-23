تركيا تقول إنها أنهت عملياتها العسكرية شمال سوريا بعد انسحاب الأكراد

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
عمليات تركيا
متابعات_الخليج 365
قالت تركيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في شمال سوريا قد اكتمل.
وأكد بيان لوزارة الدفاع التركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه "لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات".
وتابع: "وعملاً بالاتفاق المذكور، والذي يتضمن المبادئ المتعلقة بأمن حدودنا خارج منطقة العملية وإخراج عناصر تنظيم (ي ب ك) الإرهابي لمسافة تمتد لـ30 كيلومتراً، لا يقتضي الأمر شن عملية جديدة في هذه المرحلة باستثناء منطقة عملياتنا الحالية".
ولفت البيان إلى أنه "واعتباراً من اليوم (الأربعاء) ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري".
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