الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الإمارات تقدم مساعدات للروهينجا بقيمة 500000 درهم

الخليج 365 ـ متابعات

قدمت «الهلال للمشاريع» تبرعا بقيمة 500,000 درهم لمؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، بهدف دعم مشروع «المياه والمرافق الصحية من أجل الصحة العامة» الذي تشرف عليه المؤسسة ويستفيد منه لاجئو الروهينجا بمنطقة كوكس بازار الواقعة جنوب بنغلاديش، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين الجانبين.



التبرع يضاف إلى محفظة المشروع البالغ حجمها مليون درهم، والذي تنفذه حاليًا مؤسسة «بناء الموارد في المجتمعات»، المنظمة الدولية التي يقع مقرها في بنغلاديش. ويتمثل المشروع بحفر 13 بئراً تكفل تزويد 25,000 لاجئ من الروهينجا بمياه الشرب النظيفة. وتزوّد كل بئر من هذه الآبار 500 شخص بمياه الشرب يوميًا، علاوة على المرافق الصحية وخدمات التنظيف والصيانة اليومية.

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وجاءت هذه الشراكة عقب زيارة نظمتها مؤسسة «القلب الكبير» إلى مجموعة من أسر الروهينجا اللاجئة في بنغلاديش شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع بدر جعفر، حيث شهد ظروفهم المعيشية المحفوفة بالمخاطر، وقد تعهد الفريق بتقديم يد المساعدة لتحسين مستوى معيشة هذه الأسر المحرومة.

وأكّد جعفر التزام الشركة بتمكين المجتمعات الضعيفة في إطار التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، معرباً عن فخره بالإنجازات التي تحققها مؤسسة «القلب الكبير» في مساعدة أسر الروهينجا اللاجئة في بنغلاديش.

بدورها، قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «إن دعم شركة الهلال للمشاريع يعكس وضوح ثقافتها المؤسسية الإنسانية،، مؤكدة أن مساهمتها القيمة سيكون لها دور فاعل في مساعدتنا على التخفيف من معاناة لاجئي الروهينجا، وتعطي جهودنا الإنسانية المستمرة في بنغلاديش منذ العام 2017 دفعة مهمة».