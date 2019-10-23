صعدة.. التحالف مواقع تجمعات للمليشيا في مديرية باقم

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف نزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب.

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