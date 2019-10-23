تعطيل الدراسة ورفع الغياب بمدارس بورسعيد بسبب الطقس السيئ

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارًا بتعطيل الدراسة بمدارس قرى جنوب وغرب المحافظة اليوم الأربعاء. كما أعلن المحافظ رفع الغياب بجميع مدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية ولخطورة السير على الطرق الخارجية المؤدية للمدينة وداخلها. كانت بورسعيد شهدت فى الساعات الأولى لصباح اليوم أمطار غزيرة مستمرة صاحبها برد ورعد، فيما أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة "راهبات الفرنسيسكانيات" أولياء الأمور "أنه نظرا للظروف الجوية المفاجئة تقرر تعطيل الدراسة بالمدرسة حرصا على سلامة الطالبات وحفاظا عليهم".

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