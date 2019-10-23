تفاصيل "خناقة" نجيب ساويرس والمذيعة اللبنانية ليليان داوود.. "كدابة وأنا كبير غصب عنك" والآخرى ترد:" الفلوس م بتعمل إنسان"



أحمد أبوعقيل

تطورت أزمة تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بشأن المظاهرات اللبانية، ليدخل في مشادة كلامية حادة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الإعلامية اللبنانية ليليان داوود استمرت لساعات.

وكان ساويرس قد كتب على صفحته الشخصية بشكل ساخر قائلا:" بتفرج على مظاهرات لبنان ولما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

ولاقت التغريدة هجوما كبيرا من بعض المشاهير والفنانين في لبنان.

ورد ساويرس قائلا:" أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى !".

وأضاف ساويرس:" حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت".

ليليان تهاجم ساويرس



وهاجكت الأعلامية اللبنانية ليليان داوود قائلة:" ليليان داوود مش إلك هالاسلوب، انت اكبر من هيك.. صح؟".

ليرد ساويرس على ليليان :"كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! و صدق المثل اإق شر من أحسنت إليه".

ليليان ردت عليه قائلة:" الفلوس ما بتعمل بني أدمين، ما إلك اَي جميل عليي، تركتني فريسة للسلطة وخلعت وحتى ما كلفت نفسك انك تخبرني ليك مش لو كنت نجيب ساويرس لو كنت نبي مش فارقة معي منك وانت عارف كتير منيح اني لو حكيت رح تتبهدل يا عيب الشوم عليك اَي جميل تتحدث عنه! عيب الشوم".

وتابعت :" عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية، وانت عارف كتير منيح اني محترمة وعمري ما طلبت منك اَي حاجة خارج سياق العمل احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم.. انت خيبة كبيرة بالفعل!".

ليرد ساويرس قائلا:" كدابة" وده كلامى و أسلوبى و لقد تجاوزتى و نسيتى ! و الكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة، اياكى انتى ان ترجعى تكتبى تانى !".

وكتب ليليان على صفحتها قائلة:" اعتذر لمتابعيني عن انفعالي، ولكن لم اكن لأتصور ان يصل مستوى ناس احترمتهم وتعاملت معهم بمهنية ورقي الى هذا الدنو. لا فضل لاحد علي، عملت في مصر قادمة من اعرق المؤسسات الإعلامية، وتبنيت قضايا الناس وبكل رضى تحملت تبعات خياراتي مثلي كمثل الناس التي حملتني همومها ونقلتها بصدق. أشكركم".