وصف وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي "مشروع الاعداء لتشكيل التحالف البحري بانه مشروع فاشل"، مؤكدا ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت مستوى من الردع بحيث تصون البلاد من اي ضرر"، معتبراً أن "الوصول الى التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة في مجال المحركات من منجزات منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع وان التحرك في حدود التكنولوجيا وايصال المنتوجات الى مستوى المعايير الدولية ، يعدان اهم ميزة للصناعات البحرية بوزارة الدفاع".
واشار الى "الموقع الجيوسياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية واهمية المياه الحرة"، لافتا إلى أن "انتاج القدرة والاقتدار البحري بالترافق مع سائر العناصر الدفاعية في الاصعدة البرية والجوية والالكترونية، يحظى باهمية فائقة"، مضيفاً "مشروع الاعداء الفاشل في تشكيل التحالف البحري واضاف، لقد بلغنا اليوم مستوى من الردع في جميع المجالات بحيث لا يلحق اي ضرر بالبلاد، الا ان هذا الامر يعد تحذيرا كي نواصل باهتمام اكبر آلية تعزيز الامن على صعيد البحر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايراني: قدراتنا الرادعة تصون البلاد من اي ضرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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