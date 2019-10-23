اخبار العالم

الكرملين يريد المعلومات من أردوغان حول العملية العسكرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty موسكو تريد معلومات عن العملية العسكرية من تركيا قال الكرملين إنه يأمل أن يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمعلومات عن خطط بلاده في شمال سوريا، خلال اجتماعهما بجنوب روسيا الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا، وإن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وحين سئل عن فكرة وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي في شمال سوريا، وبمشاركة تركيا وروسيا، قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفه بالفكرة الجديدة.

أخبار ذات صلة

Advertisements

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رفض الثلاثاء، دعوة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتمديد وقف إطلاق النار، فيما توعد بمواصلة العمليات العسكرية شمالي سوريا بشكل أقوى.

وشنت تركيا هجومها عبر الحدود في التاسع من أكتوبر، وقالت إنها تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق حوالي 30 كيلومترا وبطول 440 كيلومترا على الحدود، لطرد القوات التي يقودها الأكراد والاستعداد لتوطين مليوني لاجئ سوري تستضيفهم حاليا.

وركز الهجوم التركي، على بلدتين على الحدود السورية هما تل أبيض ورأس العين، اللتين تقعان تقريبا في منتصف الشريط الحدودي الذي تستهدفه تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يريد المعلومات من أردوغان حول العملية العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا