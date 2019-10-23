بن جرير.. الدرك يحجز 4 أطنان من “الماحيا” وإيقاف متهمين بإعدادها

تمكنت عناصر الدرك الملكي في بن جرير، أول أمس الاثنين، في دوار اولاد علي في إقليم الرحامنة، من توقيف مبحوث عنه من أجل بيع، وترويج الخمور، والمخدرات.
وحسب مصادر محلية، فإن عناصر الدرك الملكي في بن جرير، بعد توصلها بإخبارية عن المتهم بترويج المخدرات في المنطقة، تمكنت من توقيفه، ومساعده، وحجز كمية من “الماحيا”، حوالي أربعة أطنان، و600 لتر كانت معدة للبيع.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم توقيف المتهم، وحجز كمية من التين المخمر، ووسائل، وتجهيزات، كان يستعملها، رفقة مساعده في صنع، وتقطير “الماحيا”.
وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما إلى العدالة.
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