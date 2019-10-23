إصابة خطيرة لشاب من بقعاثا في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع صباح اليوم، الأربعاء، بين سيارة وجرار على شارع 98 عن إصابة شخصين، أحدهما شاب في العشرينيات من العمر، حالته خطيرة، من سكان قرية بقعاثا بهضبة الجولان السوري المحتل، جرى نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى "زيف" بمدينة صفد، فيما وصفت إصابة الآخر بالطفيفة.

وأفاد مصدر طبي أنه وصل بلاغ إلى "مركز نجمة داود الحمراء" مفاده انقلاب جرار، على ما يبدو، بعد اصطدامه بسيارة قرب شارع رقم 98 جانب باب الهوى لاتجاه عين الزيوان.

وقدّم طاقم من المسعفين والمضمدين بعد وصوله إلى مكان الحادث الإسعافات الأولية لشاب في العشرينيات من عمره من سكان بقعاثا، حيث وصفت جراحه بالخطيرة وهو فاقد الوعي، وتم نقله بواسطة طائرة عامودية تابعة للمركز إلى مستشفى زيف لتلقي العلاج الطبي اللازم، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.