يركا: جلسة استماع لرئيس وأعضاء المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علم "عرب 48" أن وزارة الداخلية استدعت رئيس مجلس يركا المحلي، وهيب حبيش، إلى جلسة استماع اليوم، الأربعاء، تمهيدا لاحتمال تنحيته من منصبه، بعد أن فشلت إدارته في إقرار ميزانية المجلس للعام الجاري 2019.

ومن المفترض أن يشارك أعضاء المجلس المحلي، من كتلتي الائتلاف البلدي والمعارضة، في الجلسة لتمكينهم من عرض مواقفهم أمام مندوبي الوزارة.

ومما يذكر أن إدارة مجلس يركا المحلي فشلت، للمرة الرابعة، في إقرار ميزانية العام 2019 في جلسة خاصة عقدت بتاريخ 02.10.2019.

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وكان وزير الداخلية، أرييه درعي، قد وجه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس يركا المحلي يعلمهم فيه بأنه تم حل السلطة المحلية حسب البند 206 لقانون البلديات في أعقاب عدم المصادقة على الميزانية لغاية تاريخ 30.9.2019.

واستدعى مدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، رئيس وأعضاء يركا المحلي لجلسة استماع في مكاتب وزارة الداخلية بالقدس، اليومن وذلك من أجل بلورة توصية تقدم لوزير الداخلية.

وبعدها سيتخذ وزير الداخلية درعي قرارا في مصير استمرارية رئيس مجلس يركا المحلي في منصبه أو إقالته وتعيين لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية لإدارة شؤون يركا.