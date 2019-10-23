سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحطمت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عند ​بوابة فاطمة​ في ​جنوبي لبنان، وفي حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن سقوط الطائرة، قالت مصادر لبنانية إن الطائرة أسقطت بنيران بندقية مواطن لبناني​.

وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط المسيرة، وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إنه في ساعات الصباح وخلال عمليات روتينية لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني، بحسب البيان، دون أن يكشف الجيش عن المزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله أسقط صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن اخترقت المسيرة المجال الجوي اللبناني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أحد المواطنين تمكن بواسطة بندقية صيد من إسقاط طائرة مسيرة بسماء كفر كلا بالجنوب اللبناني.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن إسقاط المسيرة الإسرائيلية يأتي بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بإسقاط أي طائرة مسيرة تعبر الحدود، قائلا إن "المجال الجوي اللبناني ليس مفتوحا للطائرات الإسرائيلية بلا طيار".

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وأعلن الجيش اللبناني في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت ليلا في أجواء الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في بيروت، فوق المنطقة التي جرى استهدافها بهجوم بطائرتين مسيرتين قبل نحو شهرين.

وقال الجيش في بيان "خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية، حيث حلقت على علوّ منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض، حي ماضي في الضاحية الجنوبية، قبل أن تعود وتغادر الأجواء اللبنانية".

وفي مطلع أيلول /سبتمبر الماضي، أعلن حزب الله اللبناني في بيان، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية

وأتى ذلك، بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وأوضح حزب الله أن ذلك جاء ردا على مقتل اثنين من عناصره يوم 25 أغسطس/آب الماضي، في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي قرب دمشق وعلى هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.