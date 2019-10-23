كفر ياسيف: إصابتان في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص ونجله بجروح إثر شجار نشب في قرية كفر ياسيف، الليلة الماضية.

وأفاد مصدر طبي أنه وصل لمركز حيان في كفر ياسيف مصابان، شخص ونجله في الخمسينيات والعشرينيات من العمر، إثر إصابتهما خلال شجار في كفر ياسيف. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما بحالة متوسطة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاري لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الشجار، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين.