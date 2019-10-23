هدم منزل عائلة الشهيد خليفة بقلنديا واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده واعتقلوا 7 شبان من مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وذكرت جيش الاحتلال أن قواته استولت على عشرات الآلاف من الشواقل خلال مداهمة منازل بلدة سلواد في مدينة رام الله.

وأفاد مركز قلنديا الإعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وأخلت منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة أبو علي، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدم المنزل المكون من ثلاث طوابق والواقع في شارع رام الله القدس بالقرب من حاجز قلنديا العسكري.

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ووفقا للمركز فإن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المركبات المتواجدة في المنطقة على إخلائها من المكان، إضافة إلى منع الطواقم الصحفية من تغطية عملية الهدم.

واستشهد خليفة على أرض مخيم قلنديا في أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع آب/ أغسطس عام 2011.