شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة بالحديدة والان مع التفاصيل
كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، موقع تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة.
وقامت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها بتثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة في مدينة الحديدة والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار.
حيث تم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة وتعتبر النقطة الرابعة هي أخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى.
وكانت اللجنة المشتركة قد نشرت ثلاث نقاط ارتباط الاولى نقطة الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 وتم اليوم تثبيت النقطة الرابعة في حي منظر جنوب الحديدة.
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