شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تصد هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي في الملاحيظ بصعدة والان مع التفاصيل

شنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، هجوما عنيفا على مواقع لقوات الجيش الوطني في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الشرعية في جبهة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.

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وأكدت المصادر فشل المليشيا في إحراز تقدم خلال الهجوم الذي سقط فيه عدد كبير من مسلحيها بين قتيل وجريح.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات العنيفة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت الجبهة ذاتها شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات وتبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والانقلابيين.