اخبار العالم

قوات الجيش اليمني تصد هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي في الملاحيظ بصعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تصد هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي في الملاحيظ بصعدة والان مع التفاصيل

شنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، هجوما عنيفا على مواقع لقوات الجيش الوطني في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الشرعية في جبهة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.

 

Advertisements

وأكدت المصادر فشل المليشيا في إحراز تقدم خلال الهجوم الذي سقط فيه عدد كبير من مسلحيها بين قتيل وجريح.

 

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات العنيفة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

 

وكانت الجبهة ذاتها شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات وتبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والانقلابيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش اليمني تصد هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي في الملاحيظ بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا