شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مقتل 4 من طلبان بقصف جوي في ولاية زابل والان مع التفاصيل

قتل أربعة من عناصر حركة طالبان بقصف جوي للجيش اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019.

وقالت مصادر إعلامية إن الأربعة قتلوا في غارة جوية للجيش الأفغاني بولاية زابل جنوبي أفغانستان.

ويوم أمس، قتل ما لا يقل عن 15 شرطيا في هجومين لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.

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وقال غلام رباني رباني، العضو بمجلس الإقليم: إن رجال الشرطة قتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش في منطقة علي آباد، كما نصبوا كمينا لقوات أمنية أفغانية في المنطقة نفسها.

وتابع أن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش أخرى في المنطقة منذ 10 أيام؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة.

ويعرب المسؤولون في إقليم قندوز دائما عن مخاوفهم بشأن وجود حركة طالبان القوي في الإقليم، في كل من المناطق النائية وضواحي عاصمة الإقليم الذي سيطرت الحركة على عاصمته لمدة أسبوعين عام 2015.