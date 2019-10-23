شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف مواقع تجمعات للمليشيا في مديرية باقم والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف نزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب.
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