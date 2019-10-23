شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: أزمة ثقة عميقة بين اللبنانيين والطبقة السياسية والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الخليج إن هناك أزمة ثقة عميقة بين اللبنانيين الذين خرجوا عن بكرة أبيهم إلى الشوارع والساحات من أقصى الشمال، إلى أقصى الجنوب، من جهة، وبين الطبقة السياسية والحكومة اللبنانية من جهة؛ لذلك لم يقابلوا "الورقة الإصلاحية" التي أقرها مجلس الوزراء، بالترحيب والموافقة، على الرغم من أنها تلبي قسما من مطالب المتظاهرين.

وأضافت الصحيفة : أن أزمة الثقة هي وليدة سياسات اقتصادية فاشلة، مارستها الحكومات عبر السنوات الماضية، كانت تلبي مصالح فئوية فقط، وتؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، التي كانت تطحن الفئات الشعبية الفقيرة، وتأخذ في طريقها الطبقة الوسطى التي تلاشت تقريبا، وما زاد الطين بلة، أن الفساد استشرى على المستويات كافة، وتحول إلى مؤسسة يشارك فيها أصحاب النفوذ من كل الطوائف، كما تحول المال العام إلى "مال سائب" يمكن التصرف فيه من دون حسيب، أو رقيب.

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وقالت: ثم جاءت الحكومة الحالية مؤخرا، لتفرض المزيد من الضرائب على الفقراء؛ بهدف سد العجز في الموازنة، ما أدى إلى الانتفاضة الشعبية الحالية غير المتوقعة في حجمها، ومطالبها، والتي فاجأت الحكومة، والطبقة الحاكمة، والأحزاب والقوى السياسية؛ لأنها تمردت عليها كلها، وأسقطت سدود الطائفية والمذهبية، التي كانت تشكل العمود الفقري للنظام السياسي القائم منذ الاستقلال حتى الآن، والذي كان مطية لكل الأحزاب السياسية طوال هذه السنوات؛ للتحكم في البلاد، والعباد، بزعم أنها تمثل طوائف الشعب اللبناني، فيما هي في الواقع تمارس المحاصصة، والمنافع، والنهب باسمه، بزعم تمثيله.

وتابعت " كان اللبنانيون المحتشدون في الشوارع والساحات يستمعون إلى رئيس الحكومة، وهو يخاطبهم، ويقرأ مقررات مجلس الوزراء الإصلاحية، ويتساءلون: إذا كانت هذه الخطوات الإصلاحية ممكنة قبل الآن، فلماذا لم يتم التوافق عليها قبل نزول الشعب إلى الشارع؟ وإذا كان بالإمكان سد العجز في الموازنة من دون فرض ضرائب على الفقراء، فلماذا لم تتخذ القرارات إلا تحت ضغط الشارع؟ وإذا كان بالإمكان توفير الكهرباء في النصف الأول من العام المقبل، أي خلال 6 أشهر، فلماذا ظلت هذه الأزمة تمثل كابوسا للبنانيين طوال ثلاثين عاما، وظلت عصية على الحل، ويرغم اللبنانيون على دفع فاتورتين، واحدة لشركة الكهرباء، وأخرى لأصحاب المحولات؟ " .

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " من حق اللبنانيين أن يسألوا، وأن يظلوا في الشوارع إلى أن يلمسوا أن هناك جدية في تحقيقها؛ كي لا تتحول إلى قرارات تنفيس، وليست قرارات تنفيذ، ثم إن الأزمة الاقتصادية والمعيشية ليست نتيجة أزمة حكومة، أو عهد، إنما هي في الحقيقة أزمة نظام طائفي قائم لا يريده الشارع الآن، وهو يهتف «نريد إسقاط النظام الطائفي» .. لأنه لا يشبه اللبنانيين الذين حولوا تظاهراتهم إلى مهرجانات فرح.