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مساعدات من الهلال الإماراتي إلى أبناء التحيتا في الحديدة

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تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير المساعدات لأبناء محافظة الحديدة، غرب اليمن.

 

 

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ضمن برنامجها المتواصل لإغاثة غير القادرين على إمتداد الساحل الغربي اليمني.

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شملت المساعدات سلالا غذائية استفاد منها أكثر من ألف أسرة موزعة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا و التي تحظى كغيرها من مناطق الساحل الغربي بإهتمام دولة الإمارات خاصة بقطاعي التعليم و الصحة إلى جانب المساعدات الغذائية بهدف تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وتطبيع حياتهم.

 

من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني بوجه عام في إطار مسيرة الخير والعطاء بتوجيهات القيادة الرشيدة.

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