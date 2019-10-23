شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. القوات الحكومية اليمنية تصد أعنف هجوم حوثي بعبس وسقوط عشرات القتلى والان مع التفاصيل

شنت مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء أمس وصباح اليوم، أعنف هجوم على مواقع لقوات الشرعية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا هاجمت بأعداد بشرية كبيرة مواقع لقوات الشرعية في قرية "بني حسن" التابعة لمديرية عبس، والتي خسرتها المليشيا قبل أيام.

وأكدت المصادر أن الهجوم الحوثي باء بالفشل بعد مواجهات عنيفة مع قوات المنطقة العسكرية الخامسة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي.

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وأضافت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى من مسلحي المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.