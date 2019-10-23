شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل العشرات من عناصر المليشيا بغارات للتحالف في حجة والان مع التفاصيل

قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي جراء قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية شنت هجوما على تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية عبس صباح اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت المصادر أن القصف دمر تعزيزات عسكرية دفعت بها المليشيا إلى منطقة المواجهات مع قوات الجيش، بينها آليات عسكرية وناقلات جند.

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وأضافت المصادر، أن التحليق في أجواء المنطقة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وتابعت المصادر أن جثث المليشيا مرمية على امتداد المنطقة التي طالها القصف الجوي.