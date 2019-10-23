شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة دولية تؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم السودان والان مع التفاصيل

أكدت رئيسة الفريق القُطرى للأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى السودان، قوى سون، التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم العون للسودان، ودعمه للتحول من مرحلة توفير المساعدات لإعادة الإعمار والتنمية فى الإقليم، مشيدة بالتعاون والدعم الذى تجده من وزارة الخارجية السودانية.

وقالت وزارة الخارجية فى السودان، فى بيان مساء أمس، إن السفيرة إلهام ابراهيم محمد، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية، التقت أمس مع المسؤولة الأممية.

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وناقش الاجتماع تفاصيل الزيارة المرتقبة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والترتيبات الجارية للاحتفال بيوم الأمم المتحدة نهاية الشهر الجارى .

وأشادت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بالدور الذى تقوم به وكالات وبرامج الأمم المتحدة فى السودان، فى دعم وتعزيز الاستقرار للمواطنين والمجتمعات خاصة فى مناطق النزاعات.