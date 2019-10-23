شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يلتقى بوتين اليوم فى سوتشى لبحث تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

قال مجلس السيادة الانتقالى بالسودان إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سيلتقى، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى سوتشى؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين.

ووصل البرهان مساء الثلاثاء إلى مدينة "سوتشى" الروسية للمشاركة فى الدورة الأولى للقمة الروسية – الأفريقية، التى تبدأ أعمالها اليوم، وتستمر لمدة يومين.

وقال الوزير المفوض نائب السفير السودانى لدى روسيا الاتحادية عمر الفاروق كامل - فى تصريح صحفى، الثلاثاء - إن الفريق البرهان، والوفد المرافق له، سيشاركان فى القمة الاقتصادية التى تعقد غدا بمدينة سوتشى، وفى القمة السياسية التى تستضيفها المدينة بعد غد الخميس.

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وأوضح أن رئيس مجلس السيادة السودانى سيلتقى خلال مشاركته فى القمة بعدد من القادة والرؤساء الأفارقة، إلى جانب مشاركته، والوفد المرافق له، فى لقاءات ثنائية مع المنظمات الإقليمية والشركات الروسية العاملة فى مجال البنى التحتية.

يذكر أن الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السودانى، يضم وزراء الدفاع أول ركن جمال الدين عمر، الخارجية أسماء عبدالله، والطاقة والتعدين عادل على إبراهيم، والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالسودان الفريق أول محمد على إبراهيم.