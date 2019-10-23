شرطة السليمانية: 'جنرال الخريف' انتحر في ظروف غامضة

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الاربعاء، ان الشاعر الكردي العراقي محمد عمر عثمان، الملقب بـ "جنرال الخريف"، اقدم على الانتحار في ظروف غامضة.
وقالت في توضيح لها، إن "محمد عمر عثمان، الشاعر الكردي الكبير الملقب بـ (جنرال الخريف) أقدم مساء الثلاثاء على الانتحار بمنزله في ظروف غامضة".
يذكر أن الشاعر محمد عمر عثمان ولد في مدينة السليمانية عام 1957، ويعد من أعلام الأدب الكردي الحديث وكان مولعا بأعمال الأدباء والكتاب الروس.
يذكر أن الشاعر محمد عمر عثمان ولد في مدينة السليمانية عام 1957، ويعد من أعلام الأدب الكردي الحديث وكان مولعا بأعمال الأدباء والكتاب الروس.
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