أعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن مشاركة وفد جمهورية العراق في مؤتمر القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
واشار الى ان "الوفد العراقي استعرض في تقريره المقدم للامم المتحدة أهم الإنجازات التي قام بها العراق لتعزيز مكانة المرأة العراقية بالمجتمع وعلى كافة الأصعدة وفي جميع المجالات".
وأضاف المتحدث الرسمي ان "أعضاء الوفد العراقي اوضحوا خلال الحوار التفاعلي الذي جرى مع لجنة الخبراء في المنظمة الدولية ان تقرير العراق تضمن الإجراءات الحكومية المتعلقة بعدم التمييز ضد المرأة من خلال التدابير القضائية والإدارية التي اتخذها العراق لتنفيذ المواد الواردة في الاتفاقية".
وأوضح المتحدث الرسمي ان الوفد المشارك اكد على حرص الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية وبما لا يتعارض مع القانون والدستور العراقي.
يذكر ان العراق انظم في عام 1986 إلى اتفاقية (السيداو) و مستمر في تقديم تقاريره السنوية لمنظمة الأمم المتحدة لشرح التطور الحاصل في العراق بمجال حقوق المرأة وتوضيح الإجراءات المتخذة وبما يتلاءم مع قيمة ومكانة المرأة العراقية في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد عراقي يستعرض في جنيف إنجازات تعزيز مكانة المرأة بالمجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.