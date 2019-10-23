وفد عراقي يستعرض في جنيف إنجازات تعزيز مكانة المرأة بالمجتمع

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "برعاية وزير العدل فاروق أمين الشواني شارك وفد جمهورية العراق في مؤتمر (سيداو) القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف"، مبينة أن السفير حسين الخطيب ألقى كلمة جمهورية العراق في المؤتمر.واشار الى ان "الوفد العراقي استعرض في تقريره المقدم للامم المتحدة أهم الإنجازات التي قام بها العراق لتعزيز مكانة المرأة العراقية بالمجتمع وعلى كافة الأصعدة وفي جميع المجالات".

وأضاف المتحدث الرسمي ان "أعضاء الوفد العراقي اوضحوا خلال الحوار التفاعلي الذي جرى مع لجنة الخبراء في المنظمة الدولية ان تقرير العراق تضمن الإجراءات الحكومية المتعلقة بعدم التمييز ضد المرأة من خلال التدابير القضائية والإدارية التي اتخذها العراق لتنفيذ المواد الواردة في الاتفاقية".



وأوضح المتحدث الرسمي ان الوفد المشارك اكد على حرص الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية وبما لا يتعارض مع القانون والدستور العراقي.

يذكر ان العراق انظم في عام 1986 إلى اتفاقية (السيداو) و مستمر في تقديم تقاريره السنوية لمنظمة الأمم المتحدة لشرح التطور الحاصل في العراق بمجال حقوق المرأة وتوضيح الإجراءات المتخذة وبما يتلاءم مع قيمة ومكانة المرأة العراقية في المجتمع.