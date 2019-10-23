أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بإسقاط طائرة "معادية" مسيرة ببندقية صيد جنوب لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية"، أن "أحد المواطنين أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة – كفركلا". من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" أنه "وخلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من الحدود، في الجانب اللبناني".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة ببندقية صيد جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.