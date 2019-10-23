الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إطلاق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 إلى 25 مليون دينار عن طريق بطاقة "الماستر كارد" الدولية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من ٣٥٠٠ موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".



وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".



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