وزير الدفاع الأميركي يصل إلى بغداد

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأربعاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة.



يشار إلى أن اسبر وصل، أمس الأول الاثنين، إلى وذكرت "رويترز"، بحسب "روسيا اليوم"، أنه من المتوقع أن يلتقي إسبر بنظيره العراقي، نجاح الشمري، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتي انتقل جزء منها إلى العراق.يشار إلى أن اسبر وصل، أمس الأول الاثنين، إلى السعودية في زيارة "مفاجئة".

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