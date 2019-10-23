إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد في واقعة هي الثانية خلال نحو شهرين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أحد المواطنين أسقط صباح اليوم الأربعاء، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة - كفركلا (جنوب).

وبينما لم تحدد الوكالة تبعية الطائرة، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر: "قبل وقت قصير، وخلال أعمال روتينية لتأمين الحدود سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.