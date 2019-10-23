وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد وسحب القوات تتصدر المباحثات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقا، وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

ومن المتوقع أن يجتمع إسبر بنظيره العراقي وبرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وسيبحث الوزير مسألة القوات الأمريكية التي يجري سحبها من سوريا والدور الذي سيقوم به العراق في هذا الشأن.

وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو، الثلاثاء، على نشر قوات سورية وروسية شمالي شرق سوريا لوقف العدوان التركي على المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.