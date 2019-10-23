مارك إسبر يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 مارك إسبر متابعات_الخليج 365 وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقا.

Advertisements ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي كبار قادة العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو، الثلاثاء، على نشر قوات سورية وروسية شمالي شرق سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود مع تركيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

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