مبعوث الرئيس الأمريكي: فرار عشرات من إرهابيي "داعش" إثر الغزو التركي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ترامب

متابعات_الخليج 365

أكد جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، الثلاثاء، فرار عشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" منذ أن بدأت تركيا توغلها في شمال شرقي سوريا.



وقال جيفري، في جلسة للكونجرس ردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي كريس كونز، إن كان يعرف عدد مقاتلي داعش الذين تم تحريرهم "أقول عشرات في هذه المرحلة"، وأفادت تقارير بأن العدد أكبر بكثير.

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وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فرار ما يقرب من 500 إرهابيي كانوا محتجزين في سجون داعش شمال شرقي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدواناً وانتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني من ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر الهجوم التركي على الشمال السوري عن فرار 785 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى، بحسب مصادر كردية.